5.000 Katar riyalinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile QAR → RON çevirin

1,000QR QAR = 1,288L RON

20:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → RON çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RON
1 QAR → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,29621,2962
Düşük1,24861,2196
Ortalama1,26841,2451
Değişim2.65%5.06%
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1 QAR → RON istatistikleri

QAR → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2962, en düşük 1,2486 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2684 oldu. QAR → RON kurundaki değişiklik 2.65 değerindeydi.

QAR → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2962, en düşük 1,2196 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2451 oldu. QAR → RON kurundaki değişiklik 5.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - RON tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4021,402277,950,7890,9441.720,281,538
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3820,018
1 CAD0,71360,1991198,2450,5630,6731.226,971,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Rumen Leyi
1 QAR1,28849 RON
5 QAR6,44245 RON
10 QAR12,88490 RON
20 QAR25,76980 RON
50 QAR64,42450 RON
100 QAR128,84900 RON
250 QAR322,12250 RON
500 QAR644,24500 RON
1000 QAR1.288,49000 RON
2000 QAR2.576,98000 RON
5000 QAR6.442,45000 RON
10000 QAR12.884,90000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Katar Riyali
1 RON0,77610 QAR
5 RON3,88052 QAR
10 RON7,76104 QAR
20 RON15,52208 QAR
50 RON38,80520 QAR
100 RON77,61040 QAR
250 RON194,02600 QAR
500 RON388,05200 QAR
1000 RON776,10400 QAR
2000 RON1.552,20800 QAR
5000 RON3.880,52000 QAR
10000 RON7.761,04000 QAR