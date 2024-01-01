10 bin Romanya leyinden Katar riyaline

Reel döviz kuru ile RON → QAR çevirin

1,000L RON = 0,7763QR QAR

00:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → QAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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QAR
1 RON → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,80090,8199
Düşük0,77150,7715
Ortalama0,78760,8029
Değişim-2.57%-5.14%
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1 RON → QAR istatistikleri

RON → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8009, en düşük 0,7715 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7876 oldu. RON → QAR kurundaki değişiklik -2.57 değerindeydi.

RON → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8199, en düşük 0,7715 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8029 oldu. RON → QAR kurundaki değişiklik -5.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - QAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,397
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,406
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,195
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,896

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Katar Riyali
1 RON0,77630 QAR
5 RON3,88151 QAR
10 RON7,76302 QAR
20 RON15,52604 QAR
50 RON38,81510 QAR
100 RON77,63020 QAR
250 RON194,07550 QAR
500 RON388,15100 QAR
1000 RON776,30200 QAR
2000 RON1.552,60400 QAR
5000 RON3.881,51000 QAR
10000 RON7.763,02000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Rumen Leyi
1 QAR1,28816 RON
5 QAR6,44080 RON
10 QAR12,88160 RON
20 QAR25,76320 RON
50 QAR64,40800 RON
100 QAR128,81600 RON
250 QAR322,04000 RON
500 QAR644,08000 RON
1000 QAR1.288,16000 RON
2000 QAR2.576,32000 RON
5000 QAR6.440,80000 RON
10000 QAR12.881,60000 RON