2000 ريال قطري إلى ليو روماني

تحويل QAR إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ qar
٢٬٥٣٥٫٧٤ ron

1.00000 QAR = 1.26787 RON

Mid-market exchange rate at 12:28
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.19771.36465285.3750.8052180.93025782.7811.53763
1INR0.012019610.01640253.430080.009678370.0111819.408690.0184817
1CAD0.73278960.96631209.120.5900540.681664573.6131.12676
1PKR0.003504160.2915380.0047819510.002821610.003259682.742990.00538812

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الريال القطري / Romanian Leu
1 QAR1.26787 RON
5 QAR6.33935 RON
10 QAR12.67870 RON
20 QAR25.35740 RON
50 QAR63.39350 RON
100 QAR126.78700 RON
250 QAR316.96750 RON
500 QAR633.93500 RON
1000 QAR1267.87000 RON
2000 QAR2535.74000 RON
5000 QAR6339.35000 RON
10000 QAR12678.70000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الريال القطري
1 RON0.78872 QAR
5 RON3.94362 QAR
10 RON7.88724 QAR
20 RON15.77448 QAR
50 RON39.43620 QAR
100 RON78.87240 QAR
250 RON197.18100 QAR
500 RON394.36200 QAR
1000 RON788.72400 QAR
2000 RON1577.44800 QAR
5000 RON3943.62000 QAR
10000 RON7887.24000 QAR