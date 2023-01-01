1 ريال قطري إلى ليو روماني

تحويل QAR إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١ qar
١٫٢٧ ron

1.00000 QAR = 1.26795 RON

Mid-market exchange rate at 12:29
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.20081.36475285.3750.805250.93015782.7811.53787
1INR0.012019110.01640313.429960.00967840.01118019.408340.0184838
1CAD0.73273560.96411209.1040.5900350.681582573.5711.12685
1PKR0.003504160.2915490.004782310.002821730.003259532.742990.00538894

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rial

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال القطري / Romanian Leu
1 QAR1.26795 RON
5 QAR6.33975 RON
10 QAR12.67950 RON
20 QAR25.35900 RON
50 QAR63.39750 RON
100 QAR126.79500 RON
250 QAR316.98750 RON
500 QAR633.97500 RON
1000 QAR1267.95000 RON
2000 QAR2535.90000 RON
5000 QAR6339.75000 RON
10000 QAR12679.50000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الريال القطري
1 RON0.78867 QAR
5 RON3.94337 QAR
10 RON7.88673 QAR
20 RON15.77346 QAR
50 RON39.43365 QAR
100 RON78.86730 QAR
250 RON197.16825 QAR
500 RON394.33650 QAR
1000 RON788.67300 QAR
2000 RON1577.34600 QAR
5000 RON3943.36500 QAR
10000 RON7886.73000 QAR