5 غواراني باراغواي إلى روبية باكستانية

تحويل PYG إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

5 pyg
0.19 pkr

1.00000 PYG = 0.03825 PKR

Mid-market exchange rate at 07:19
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866151.074789.42741.465411.650970.963518.7572
1GBP1.1545311.2408103.2491.691891.906141.1123921.6562
1USD0.93050.805932183.21151.363551.536220.896617.4534
1INR0.01118230.009685340.012017610.01638660.01846160.0107750.209747

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / Pakistani Rupee
1 PYG0.03825 PKR
5 PYG0.19124 PKR
10 PYG0.38248 PKR
20 PYG0.76495 PKR
50 PYG1.91239 PKR
100 PYG3.82477 PKR
250 PYG9.56193 PKR
500 PYG19.12385 PKR
1000 PYG38.24770 PKR
2000 PYG76.49540 PKR
5000 PYG191.23850 PKR
10000 PYG382.47700 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / غواراني باراغواي
1 PKR26.14540 PYG
5 PKR130.72700 PYG
10 PKR261.45400 PYG
20 PKR522.90800 PYG
50 PKR1307.27000 PYG
100 PKR2614.54000 PYG
250 PKR6536.35000 PYG
500 PKR13072.70000 PYG
1000 PKR26145.40000 PYG
2000 PKR52290.80000 PYG
5000 PKR130727.00000 PYG
10000 PKR261454.00000 PYG