5000 زلوتي بولندي إلى ليو مولدوفي

تحويل PLN إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ pln
٢١٬٨٣٠٫٢٠ mdl

1.00000 PLN = 4.36604 MDL

Mid-market exchange rate at 07:10
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.0736589.33841.465961.649740.963218.7319
1GBP1.1534711.2384103.0471.690911.902891.1110221.6062
1USD0.93140.807494183.211.36541.536570.897217.4469
1INR0.01119340.009704280.012017810.01640910.01846620.01078240.209673

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / مولدوفى Leu
1 PLN4.36604 MDL
5 PLN21.83020 MDL
10 PLN43.66040 MDL
20 PLN87.32080 MDL
50 PLN218.30200 MDL
100 PLN436.60400 MDL
250 PLN1091.51000 MDL
500 PLN2183.02000 MDL
1000 PLN4366.04000 MDL
2000 PLN8732.08000 MDL
5000 PLN21830.20000 MDL
10000 PLN43660.40000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / الزلوتي البولندي
1 MDL0.22904 PLN
5 MDL1.14520 PLN
10 MDL2.29040 PLN
20 MDL4.58080 PLN
50 MDL11.45200 PLN
100 MDL22.90400 PLN
250 MDL57.26000 PLN
500 MDL114.52000 PLN
1000 MDL229.04000 PLN
2000 MDL458.08000 PLN
5000 MDL1145.20000 PLN
10000 MDL2290.40000 PLN