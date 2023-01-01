1 زلوتي بولندي إلى ليو مولدوفي

تحويل PLN إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١ pln
٤٫٣٧ mdl

1.00000 PLN = 4.36552 MDL

Mid-market exchange rate at 07:09
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.073589.32331.465921.649760.9631518.7319
1GBP1.153411.2382103.0281.690821.902871.110921.6058
1USD0.931450.807624183.20751.365551.536810.897217.4494
1INR0.01119530.009706140.012018110.01641140.01846960.01078270.209709

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / مولدوفى Leu
1 PLN4.36552 MDL
5 PLN21.82760 MDL
10 PLN43.65520 MDL
20 PLN87.31040 MDL
50 PLN218.27600 MDL
100 PLN436.55200 MDL
250 PLN1091.38000 MDL
500 PLN2182.76000 MDL
1000 PLN4365.52000 MDL
2000 PLN8731.04000 MDL
5000 PLN21827.60000 MDL
10000 PLN43655.20000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / الزلوتي البولندي
1 MDL0.22907 PLN
5 MDL1.14534 PLN
10 MDL2.29068 PLN
20 MDL4.58136 PLN
50 MDL11.45340 PLN
100 MDL22.90680 PLN
250 MDL57.26700 PLN
500 MDL114.53400 PLN
1000 MDL229.06800 PLN
2000 MDL458.13600 PLN
5000 MDL1145.34000 PLN
10000 MDL2290.68000 PLN