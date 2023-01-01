10 آلاف زلوتي بولندي إلى ليو مولدوفي

تحويل PLN إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ pln
٤٣٬٦٦٢ mdl

1.00000 PLN = 4.36620 MDL

Mid-market exchange rate at 07:08
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.073689.33161.465891.650170.9633518.7331
1GBP1.1532711.23825103.0321.690711.903241.11121.6061
1USD0.931450.807591183.20751.36541.537040.897317.4489
1INR0.01119430.009705750.012018110.01640960.01847240.01078390.209703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / مولدوفى Leu
1 PLN4.36620 MDL
5 PLN21.83100 MDL
10 PLN43.66200 MDL
20 PLN87.32400 MDL
50 PLN218.31000 MDL
100 PLN436.62000 MDL
250 PLN1091.55000 MDL
500 PLN2183.10000 MDL
1000 PLN4366.20000 MDL
2000 PLN8732.40000 MDL
5000 PLN21831.00000 MDL
10000 PLN43662.00000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / الزلوتي البولندي
1 MDL0.22903 PLN
5 MDL1.14516 PLN
10 MDL2.29032 PLN
20 MDL4.58064 PLN
50 MDL11.45160 PLN
100 MDL22.90320 PLN
250 MDL57.25800 PLN
500 MDL114.51600 PLN
1000 MDL229.03200 PLN
2000 MDL458.06400 PLN
5000 MDL1145.16000 PLN
10000 MDL2290.32000 PLN