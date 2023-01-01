5000 روبية باكستانية إلى كونا كرواتية

تحويل PKR إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ pkr
١٢٣٫٨٩ hrk

1.00000 PKR = 0.02478 HRK

Mid-market exchange rate at 19:08
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.073289.25051.46541.647780.963318.7236
1GBP1.15311.23735102.9021.689541.899821.1106921.5874
1USD0.93180.808179183.1631.365451.535390.897617.4465
1INR0.01120440.009718010.012024610.0164190.01846240.01079330.209787

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Croatian Kuna
1 PKR0.02478 HRK
5 PKR0.12389 HRK
10 PKR0.24779 HRK
20 PKR0.49558 HRK
50 PKR1.23894 HRK
100 PKR2.47789 HRK
250 PKR6.19473 HRK
500 PKR12.38945 HRK
1000 PKR24.77890 HRK
2000 PKR49.55780 HRK
5000 PKR123.89450 HRK
10000 PKR247.78900 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Pakistani Rupee
1 HRK40.35700 PKR
5 HRK201.78500 PKR
10 HRK403.57000 PKR
20 HRK807.14000 PKR
50 HRK2017.85000 PKR
100 HRK4035.70000 PKR
250 HRK10089.25000 PKR
500 HRK20178.50000 PKR
1000 HRK40357.00000 PKR
2000 HRK80714.00000 PKR
5000 HRK201785.00000 PKR
10000 HRK403570.00000 PKR