5 بيزو فلبيني إلى فرنك قمري

تحويل PHP إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

5 php
41 kmf

1.00000 PHP = 8.27645 KMF

Mid-market exchange rate at 00:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.072689.18671.465331.645340.9640518.7228
1GBP1.1533411.2371102.8651.690061.897681.1118721.5942
1USD0.93230.808342183.151.366151.533980.898817.4555
1INR0.01121240.009721490.012026510.01642990.01844830.01080940.209928

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / فرنك جزر القمر
1 PHP8.27645 KMF
5 PHP41.38225 KMF
10 PHP82.76450 KMF
20 PHP165.52900 KMF
50 PHP413.82250 KMF
100 PHP827.64500 KMF
250 PHP2069.11250 KMF
500 PHP4138.22500 KMF
1000 PHP8276.45000 KMF
2000 PHP16552.90000 KMF
5000 PHP41382.25000 KMF
10000 PHP82764.50000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Philippine Peso
1 KMF0.12083 PHP
5 KMF0.60413 PHP
10 KMF1.20825 PHP
20 KMF2.41650 PHP
50 KMF6.04125 PHP
100 KMF12.08250 PHP
250 KMF30.20625 PHP
500 KMF60.41250 PHP
1000 KMF120.82500 PHP
2000 KMF241.65000 PHP
5000 KMF604.12500 PHP
10000 KMF1208.25000 PHP