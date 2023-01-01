10 بيزو فلبيني إلى فرنك قمري

تحويل PHP إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٠ php
٨٣ kmf

1.00000 PHP = 8.27683 KMF

Mid-market exchange rate at 00:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.072689.18671.465391.64560.9641518.7338
1GBP1.153411.2371102.8651.690131.897971.1120521.6069
1USD0.93230.808342183.151.36621.534210.8988517.4658
1INR0.01121240.009721490.012026510.01643050.01845110.010810.210052

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Philippine Peso / فرنك جزر القمر
1 PHP8.27683 KMF
5 PHP41.38415 KMF
10 PHP82.76830 KMF
20 PHP165.53660 KMF
50 PHP413.84150 KMF
100 PHP827.68300 KMF
250 PHP2069.20750 KMF
500 PHP4138.41500 KMF
1000 PHP8276.83000 KMF
2000 PHP16553.66000 KMF
5000 PHP41384.15000 KMF
10000 PHP82768.30000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Philippine Peso
1 KMF0.12082 PHP
5 KMF0.60409 PHP
10 KMF1.20819 PHP
20 KMF2.41638 PHP
50 KMF6.04095 PHP
100 KMF12.08190 PHP
250 KMF30.20475 PHP
500 KMF60.40950 PHP
1000 KMF120.81900 PHP
2000 KMF241.63800 PHP
5000 KMF604.09500 PHP
10000 KMF1208.19000 PHP