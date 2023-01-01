ألف كينا بابوا غينيا الجديدة إلى فرنك سويسري

تحويل PGK إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ pgk
٣٠٬٠١٨ xpf

1.00000 PGK = 30.01830 XPF

Mid-market exchange rate at 23:33
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.072989.21161.465371.646690.964918.7473
1GBP1.1531411.23725102.8771.689841.898931.1126621.6191
1USD0.932050.808244183.151.36581.53480.8993517.4735
1INR0.01120930.009720310.012026510.01642570.01845820.0108160.210144

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PGK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PGK الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / فرنك الـ CFP
1 PGK30.01830 XPF
5 PGK150.09150 XPF
10 PGK300.18300 XPF
20 PGK600.36600 XPF
50 PGK1500.91500 XPF
100 PGK3001.83000 XPF
250 PGK7504.57500 XPF
500 PGK15009.15000 XPF
1000 PGK30018.30000 XPF
2000 PGK60036.60000 XPF
5000 PGK150091.50000 XPF
10000 PGK300183.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Papua New Guinean Kina
1 XPF0.03331 PGK
5 XPF0.16657 PGK
10 XPF0.33313 PGK
20 XPF0.66626 PGK
50 XPF1.66565 PGK
100 XPF3.33131 PGK
250 XPF8.32827 PGK
500 XPF16.65655 PGK
1000 XPF33.31310 PGK
2000 XPF66.62620 PGK
5000 XPF166.56550 PGK
10000 XPF333.13100 PGK