كينا بابوا غينيا الجديدة إلى ليف بلغاري

تحويل PGK إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pgk
449.20 bgn

K1.000 PGK = лв0.4492 BGN

Mid-market exchange rate at 16:20
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PGK إلى BGN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11793.6581.511.6490.94921.284
1 GBP1.1811.318110.5341.7821.9461.1225.119
1 USD0.8950.758183.8371.3521.4760.8519.052
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PGK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PGK الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / لياف بلغاري
1 PGK٠٫٤٤٩٢٠ BGN
5 PGK٢٫٢٤٥٩٩ BGN
10 PGK٤٫٤٩١٩٧ BGN
20 PGK٨٫٩٨٣٩٤ BGN
50 PGK٢٢٫٤٥٩٨٥ BGN
100 PGK٤٤٫٩١٩٧٠ BGN
250 PGK١١٢٫٢٩٩٢٥ BGN
500 PGK٢٢٤٫٥٩٨٥٠ BGN
1000 PGK٤٤٩٫١٩٧٠٠ BGN
2000 PGK٨٩٨٫٣٩٤٠٠ BGN
5000 PGK٢٬٢٤٥٫٩٨٥٠٠ BGN
10000 PGK٤٬٤٩١٫٩٧٠٠٠ BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Papua New Guinean Kina
1 BGN٢٫٢٢٦١٩ PGK
5 BGN١١٫١٣٠٩٥ PGK
10 BGN٢٢٫٢٦١٩٠ PGK
20 BGN٤٤٫٥٢٣٨٠ PGK
50 BGN١١١٫٣٠٩٥٠ PGK
100 BGN٢٢٢٫٦١٩٠٠ PGK
250 BGN٥٥٦٫٥٤٧٥٠ PGK
500 BGN١٬١١٣٫٠٩٥٠٠ PGK
1000 BGN٢٬٢٢٦٫١٩٠٠٠ PGK
2000 BGN٤٬٤٥٢٫٣٨٠٠٠ PGK
5000 BGN١١٬١٣٠٫٩٥٠٠٠ PGK
10000 BGN٢٢٬٢٦١٫٩٠٠٠٠ PGK