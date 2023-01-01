5 سول بيروفي إلى دولار جامايكي

تحويل PEN إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

٥ pen
٢٠٦٫٠١ jmd

1.00000 PEN = 41.20270 JMD

Mid-market exchange rate at 22:18
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.072989.21161.465471.647830.964518.7318
1GBP1.152811.23685102.8441.689411.899631.1118821.5942
1USD0.932050.808505183.151.36591.535860.89917.459
1INR0.01120930.009723460.012026510.01642690.0184710.01081180.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيرو نويفو سولس

PEN إلى USD

PEN إلى EUR

PEN إلى GBP

PEN إلى INR

PEN إلى JPY

PEN إلى RUB

PEN إلى AUD

PEN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / دولار جامايكي
1 PEN41.20270 JMD
5 PEN206.01350 JMD
10 PEN412.02700 JMD
20 PEN824.05400 JMD
50 PEN2060.13500 JMD
100 PEN4120.27000 JMD
250 PEN10300.67500 JMD
500 PEN20601.35000 JMD
1000 PEN41202.70000 JMD
2000 PEN82405.40000 JMD
5000 PEN206013.50000 JMD
10000 PEN412027.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Peruvian Nuevo Sol
1 JMD0.02427 PEN
5 JMD0.12135 PEN
10 JMD0.24270 PEN
20 JMD0.48540 PEN
50 JMD1.21351 PEN
100 JMD2.42702 PEN
250 JMD6.06755 PEN
500 JMD12.13510 PEN
1000 JMD24.27020 PEN
2000 JMD48.54040 PEN
5000 JMD121.35100 PEN
10000 JMD242.70200 PEN