10 بالبوا بنمي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل PAB إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

10 pab
224.08 czk

B/.1.000 PAB = Kč22.41 CZK

Mid-market exchange rate at 14:56
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PAB إلى CZK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11893.7631.5121.6520.94921.363
1 GBP1.1811.319110.6231.7841.9491.1225.205
1 USD0.8940.758183.841.3521.4770.84919.102
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Panamanian Balboa / الجمهورية التشيكية كورونا
1 PAB٢٢٫٤٠٧٨٠ CZK
5 PAB١١٢٫٠٣٩٠٠ CZK
10 PAB٢٢٤٫٠٧٨٠٠ CZK
20 PAB٤٤٨٫١٥٦٠٠ CZK
50 PAB١٬١٢٠٫٣٩٠٠٠ CZK
100 PAB٢٬٢٤٠٫٧٨٠٠٠ CZK
250 PAB٥٬٦٠١٫٩٥٠٠٠ CZK
500 PAB١١٬٢٠٣٫٩٠٠٠٠ CZK
1000 PAB٢٢٬٤٠٧٫٨٠٠٠٠ CZK
2000 PAB٤٤٬٨١٥٫٦٠٠٠٠ CZK
5000 PAB١١٢٬٠٣٩٫٠٠٠٠٠ CZK
10000 PAB٢٢٤٬٠٧٨٫٠٠٠٠٠ CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Panamanian Balboa
1 CZK٠٫٠٤٤٦٣ PAB
5 CZK٠٫٢٢٣١٤ PAB
10 CZK٠٫٤٤٦٢٧ PAB
20 CZK٠٫٨٩٢٥٥ PAB
50 CZK٢٫٢٣١٣٧ PAB
100 CZK٤٫٤٦٢٧٣ PAB
250 CZK١١٫١٥٦٨٣ PAB
500 CZK٢٢٫٣١٣٦٥ PAB
1000 CZK٤٤٫٦٢٧٣٠ PAB
2000 CZK٨٩٫٢٥٤٦٠ PAB
5000 CZK٢٢٣٫١٣٦٥٠ PAB
10000 CZK٤٤٦٫٢٧٣٠٠ PAB