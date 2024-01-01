20 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى بالبوا بنمي

تحويل CZK إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

20 czk
0.87 pab

Kč1.000 CZK = B/.0.04342 PAB

Mid-market exchange rate at 21:59
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CZK إلى PAB مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.64.30791.79436.6820.946
1 USD0.91510.7831,369.923.93983.96833.5550.865
1 GBP1.1681.27611,748.55.029107.17242.8281.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Panamanian Balboa
1 CZK٠٫٠٤٣٤٢ PAB
5 CZK٠٫٢١٧٠٨ PAB
10 CZK٠٫٤٣٤١٥ PAB
20 CZK٠٫٨٦٨٣٠ PAB
50 CZK٢٫١٧٠٧٥ PAB
100 CZK٤٫٣٤١٥٠ PAB
250 CZK١٠٫٨٥٣٧٥ PAB
500 CZK٢١٫٧٠٧٥٠ PAB
1000 CZK٤٣٫٤١٥٠٠ PAB
2000 CZK٨٦٫٨٣٠٠٠ PAB
5000 CZK٢١٧٫٠٧٥٠٠ PAB
10000 CZK٤٣٤٫١٥٠٠٠ PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / الجمهورية التشيكية كورونا
1 PAB٢٣٫٠٣٣٥٠ CZK
5 PAB١١٥٫١٦٧٥٠ CZK
10 PAB٢٣٠٫٣٣٥٠٠ CZK
20 PAB٤٦٠٫٦٧٠٠٠ CZK
50 PAB١٬١٥١٫٦٧٥٠٠ CZK
100 PAB٢٬٣٠٣٫٣٥٠٠٠ CZK
250 PAB٥٬٧٥٨٫٣٧٥٠٠ CZK
500 PAB١١٬٥١٦٫٧٥٠٠٠ CZK
1000 PAB٢٣٬٠٣٣٫٥٠٠٠٠ CZK
2000 PAB٤٦٬٠٦٧٫٠٠٠٠٠ CZK
5000 PAB١١٥٬١٦٧٫٥٠٠٠٠ CZK
10000 PAB٢٣٠٬٣٣٥٫٠٠٠٠٠ CZK