1 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى بالبوا بنمي

تحويل CZK إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

1 czk
0.04 pab

Kč1.000 CZK = B/.0.04342 PAB

Mid-market exchange rate at 21:58
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CZK إلى PAB مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.664.30691.79936.6820.946
1 USD0.91510.7831,369.983.93983.97233.5550.865
1 GBP1.1681.27711,749.125.029107.21242.8411.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Panamanian Balboa
1 CZK٠٫٠٤٣٤٢ PAB
5 CZK٠٫٢١٧١١ PAB
10 CZK٠٫٤٣٤٢٢ PAB
20 CZK٠٫٨٦٨٤٤ PAB
50 CZK٢٫١٧١٠٩ PAB
100 CZK٤٫٣٤٢١٨ PAB
250 CZK١٠٫٨٥٥٤٥ PAB
500 CZK٢١٫٧١٠٩٠ PAB
1000 CZK٤٣٫٤٢١٨٠ PAB
2000 CZK٨٦٫٨٤٣٦٠ PAB
5000 CZK٢١٧٫١٠٩٠٠ PAB
10000 CZK٤٣٤٫٢١٨٠٠ PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / الجمهورية التشيكية كورونا
1 PAB٢٣٫٠٢٩٩٠ CZK
5 PAB١١٥٫١٤٩٥٠ CZK
10 PAB٢٣٠٫٢٩٩٠٠ CZK
20 PAB٤٦٠٫٥٩٨٠٠ CZK
50 PAB١٬١٥١٫٤٩٥٠٠ CZK
100 PAB٢٬٣٠٢٫٩٩٠٠٠ CZK
250 PAB٥٬٧٥٧٫٤٧٥٠٠ CZK
500 PAB١١٬٥١٤٫٩٥٠٠٠ CZK
1000 PAB٢٣٬٠٢٩٫٩٠٠٠٠ CZK
2000 PAB٤٦٬٠٥٩٫٨٠٠٠٠ CZK
5000 PAB١١٥٬١٤٩٫٥٠٠٠٠ CZK
10000 PAB٢٣٠٬٢٩٩٫٠٠٠٠٠ CZK