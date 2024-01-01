5 ريال عماني إلى دولار سنغافوري

تحويل OMR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

5 omr
17.01 sgd

ر.ع.1.000 OMR = S$3.402 SGD

Mid-market exchange rate at 13:46
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OMR إلى SGD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.1871.5081.6520.94821.371
1 GBP1.1811.311109.9821.781.951.11925.222
1 USD0.90.763183.8881.3581.4870.85419.238
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.229

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / دولار سنغافورة
1 OMR٣٫٤٠١٦١ SGD
5 OMR١٧٫٠٠٨٠٥ SGD
10 OMR٣٤٫٠١٦١٠ SGD
20 OMR٦٨٫٠٣٢٢٠ SGD
50 OMR١٧٠٫٠٨٠٥٠ SGD
100 OMR٣٤٠٫١٦١٠٠ SGD
250 OMR٨٥٠٫٤٠٢٥٠ SGD
500 OMR١٬٧٠٠٫٨٠٥٠٠ SGD
1000 OMR٣٬٤٠١٫٦١٠٠٠ SGD
2000 OMR٦٬٨٠٣٫٢٢٠٠٠ SGD
5000 OMR١٧٬٠٠٨٫٠٥٠٠٠ SGD
10000 OMR٣٤٬٠١٦٫١٠٠٠٠ SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / الريال العماني
1 SGD٠٫٢٩٣٩٨ OMR
5 SGD١٫٤٦٩٩٠ OMR
10 SGD٢٫٩٣٩٧٩ OMR
20 SGD٥٫٨٧٩٥٨ OMR
50 SGD١٤٫٦٩٨٩٥ OMR
100 SGD٢٩٫٣٩٧٩٠ OMR
250 SGD٧٣٫٤٩٤٧٥ OMR
500 SGD١٤٦٫٩٨٩٥٠ OMR
1000 SGD٢٩٣٫٩٧٩٠٠ OMR
2000 SGD٥٨٧٫٩٥٨٠٠ OMR
5000 SGD١٬٤٦٩٫٨٩٥٠٠ OMR
10000 SGD٢٬٩٣٩٫٧٩٠٠٠ OMR