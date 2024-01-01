ريال عماني إلى باتاكا ماكاوية

تحويل OMR إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 omr
20,866.40 mop

ر.ع.1.000 OMR = MOP$20.87 MOP

Mid-market exchange rate at 13:01
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OMR إلى MOP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.2351.5091.6510.94721.473
1 GBP1.1811.312110.0521.7811.9491.11825.347
1 USD0.90.762183.8971.3581.4860.85319.323
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.23

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / Macanese Pataca
1 OMR٢٠٫٨٦٦٤٠ MOP
5 OMR١٠٤٫٣٣٢٠٠ MOP
10 OMR٢٠٨٫٦٦٤٠٠ MOP
20 OMR٤١٧٫٣٢٨٠٠ MOP
50 OMR١٬٠٤٣٫٣٢٠٠٠ MOP
100 OMR٢٬٠٨٦٫٦٤٠٠٠ MOP
250 OMR٥٬٢١٦٫٦٠٠٠٠ MOP
500 OMR١٠٬٤٣٣٫٢٠٠٠٠ MOP
1000 OMR٢٠٬٨٦٦٫٤٠٠٠٠ MOP
2000 OMR٤١٬٧٣٢٫٨٠٠٠٠ MOP
5000 OMR١٠٤٬٣٣٢٫٠٠٠٠٠ MOP
10000 OMR٢٠٨٬٦٦٤٫٠٠٠٠٠ MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / الريال العماني
1 MOP٠٫٠٤٧٩٢ OMR
5 MOP٠٫٢٣٩٦٢ OMR
10 MOP٠٫٤٧٩٢٤ OMR
20 MOP٠٫٩٥٨٤٨ OMR
50 MOP٢٫٣٩٦٢٠ OMR
100 MOP٤٫٧٩٢٣٩ OMR
250 MOP١١٫٩٨٠٩٧ OMR
500 MOP٢٣٫٩٦١٩٥ OMR
1000 MOP٤٧٫٩٢٣٩٠ OMR
2000 MOP٩٥٫٨٤٧٨٠ OMR
5000 MOP٢٣٩٫٦١٩٥٠ OMR
10000 MOP٤٧٩٫٢٣٩٠٠ OMR