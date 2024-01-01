Yemen riyalinden Makau patacasına

Reel döviz kuru ile OMR → MOP çevirin

1.000 omr
20.921,40 mop

1.00000 OMR = 20.92140 MOP

16:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855061.0758589.32261.452881.652610.94776518.3771
1 GBP1.1695111.2582104.4621.699141.932721.1084221.4919
1 USD0.92950.794786183.02511.350451.53610.8809517.0815
1 INR0.01119540.009572840.012044510.01626560.01850160.01061060.205739

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Makau Patakası
1 OMR20.92140 MOP
5 OMR104.60700 MOP
10 OMR209.21400 MOP
20 OMR418.42800 MOP
50 OMR1046.07000 MOP
100 OMR2092.14000 MOP
250 OMR5230.35000 MOP
500 OMR10460.70000 MOP
1000 OMR20921.40000 MOP
2000 OMR41842.80000 MOP
5000 OMR104607.00000 MOP
10000 OMR209214.00000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Umman Riyali
1 MOP0.04780 OMR
5 MOP0.23899 OMR
10 MOP0.47798 OMR
20 MOP0.95596 OMR
50 MOP2.38989 OMR
100 MOP4.77979 OMR
250 MOP11.94947 OMR
500 MOP23.89895 OMR
1000 MOP47.79790 OMR
2000 MOP95.59580 OMR
5000 MOP238.98950 OMR
10000 MOP477.97900 OMR