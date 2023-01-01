Оманские риалы в патаки макао

Сконвертируйте OMR в MOP по реальному обменному курсу

1000 omr
20987.80 mop

1.00000 OMR = 20.98780 MOP

Среднерыночный курс в 2:56 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса OMR к MOP

1 мин. назад 1 OMR → 0 MOP
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074789.0841.457831.678170.9588518.5319
1GBP1.1615811.24835103.4781.693391.949331.1137821.5263
1USD0.93050.801057182.8921.35651.561520.892217.2438
1INR0.01122540.009663870.012063910.01636470.01883810.01076340.208027

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в патаки макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for оманский риал

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Оманский риал / Патака Макао
1 OMR20.98780 MOP
5 OMR104.93900 MOP
10 OMR209.87800 MOP
20 OMR419.75600 MOP
50 OMR1049.39000 MOP
100 OMR2098.78000 MOP
250 OMR5246.95000 MOP
500 OMR10493.90000 MOP
1000 OMR20987.80000 MOP
2000 OMR41975.60000 MOP
5000 OMR104939.00000 MOP
10000 OMR209878.00000 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Оманский риал
1 MOP0.04765 OMR
5 MOP0.23823 OMR
10 MOP0.47647 OMR
20 MOP0.95293 OMR
50 MOP2.38233 OMR
100 MOP4.76467 OMR
250 MOP11.91168 OMR
500 MOP23.82335 OMR
1000 MOP47.64670 OMR
2000 MOP95.29340 OMR
5000 MOP238.23350 OMR
10000 MOP476.46700 OMR