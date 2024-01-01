5 оманских риалов в патаки Макао

Сконвертируйте OMR в MOP по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = MOP$20,80 MOP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к MOP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MOP
1 OMR в MOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий20,805420,8742
Низкий20,769920,7673
В среднем20,792720,8223
Изменение0.03%-0.25%
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Соотношение 1 OMR к MOP

За последние 30 дней максимальный курс OMR к MOP составил 20,8054, а минимальный — 20,7699. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 20,7927. Изменение курса OMR к MOP в процентном соотношении составило 0.03.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к MOP составил 20,8742, а минимальный — 20,7673. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 20,8223. Изменение курса OMR к MOP в процентном соотношении составило -0.25.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Патака Макао
1 OMR20,79760 MOP
5 OMR103,98800 MOP
10 OMR207,97600 MOP
20 OMR415,95200 MOP
50 OMR1 039,88000 MOP
100 OMR2 079,76000 MOP
250 OMR5 199,40000 MOP
500 OMR10 398,80000 MOP
1000 OMR20 797,60000 MOP
2000 OMR41 595,20000 MOP
5000 OMR103 988,00000 MOP
10000 OMR207 976,00000 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Оманский риал
1 MOP0,04808 OMR
5 MOP0,24041 OMR
10 MOP0,48083 OMR
20 MOP0,96165 OMR
50 MOP2,40413 OMR
100 MOP4,80825 OMR
250 MOP12,02063 OMR
500 MOP24,04125 OMR
1000 MOP48,08250 OMR
2000 MOP96,16500 OMR
5000 MOP240,41250 OMR
10000 MOP480,82500 OMR