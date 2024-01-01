100 Makau patacasından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile MOP → OMR çevirin

100 mop
4,769 omr

1,000 MOP = 0,04769 OMR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

MOP → AED

MOP → USD

MOP → NGN

MOP → INR

MOP → GBP

MOP → CNY

MOP → CAD

MOP → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Umman Riyali
1 MOP0,04769 OMR
5 MOP0,23846 OMR
10 MOP0,47692 OMR
20 MOP0,95383 OMR
50 MOP2,38458 OMR
100 MOP4,76916 OMR
250 MOP11,92290 OMR
500 MOP23,84580 OMR
1000 MOP47,69160 OMR
2000 MOP95,38320 OMR
5000 MOP238,45800 OMR
10000 MOP476,91600 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Makau Patakası
1 OMR20,96810 MOP
5 OMR104,84050 MOP
10 OMR209,68100 MOP
20 OMR419,36200 MOP
50 OMR1.048,40500 MOP
100 OMR2.096,81000 MOP
250 OMR5.242,02500 MOP
500 OMR10.484,05000 MOP
1000 OMR20.968,10000 MOP
2000 OMR41.936,20000 MOP
5000 OMR104.840,50000 MOP
10000 OMR209.681,00000 MOP