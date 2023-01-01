روبية نيبالية إلى وون كوري جنوبي

تحويل NPR إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
١٠٬٠٨٥ krw

1.00000 NPR = 10.08540 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 0:26 UTC
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NPR إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065588.30811.43641.663540.964518.3618
1GBP1.152811.22835101.8051.655941.91781.1118821.1682
1USD0.938550.8141182.87951.34811.561280.9051517.233
1INR0.0113240.00982270.012065710.01626580.0188380.01092130.207928

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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NPR إلى GBP

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NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / وون كوريا الجنوبية
1 NPR10.08540 KRW
5 NPR50.42700 KRW
10 NPR100.85400 KRW
20 NPR201.70800 KRW
50 NPR504.27000 KRW
100 NPR1008.54000 KRW
250 NPR2521.35000 KRW
500 NPR5042.70000 KRW
1000 NPR10085.40000 KRW
2000 NPR20170.80000 KRW
5000 NPR50427.00000 KRW
10000 NPR100854.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Nepalese Rupee
1 KRW0.09915 NPR
5 KRW0.49577 NPR
10 KRW0.99154 NPR
20 KRW1.98307 NPR
50 KRW4.95768 NPR
100 KRW9.91535 NPR
250 KRW24.78838 NPR
500 KRW49.57675 NPR
1000 KRW99.15350 NPR
2000 KRW198.30700 NPR
5000 KRW495.76750 NPR
10000 KRW991.53500 NPR