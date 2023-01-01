روبية نيبالية إلى فلورن أروبي

تحويل NPR إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
13.61 awg

1.00000 NPR = 0.01361 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 0:18 UTC
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NPR إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065688.31641.436221.663050.9644518.3595
1GBP1.15311.2286101.8261.655911.917441.1120121.1679
1USD0.938450.813935182.87951.34781.560670.9050517.2293
1INR0.01132290.00982070.012065710.01626220.01883060.01092010.207884

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Aruban Florin
1 NPR0.01361 AWG
5 NPR0.06807 AWG
10 NPR0.13614 AWG
20 NPR0.27228 AWG
50 NPR0.68071 AWG
100 NPR1.36141 AWG
250 NPR3.40353 AWG
500 NPR6.80705 AWG
1000 NPR13.61410 AWG
2000 NPR27.22820 AWG
5000 NPR68.07050 AWG
10000 NPR136.14100 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / Nepalese Rupee
1 AWG73.45300 NPR
5 AWG367.26500 NPR
10 AWG734.53000 NPR
20 AWG1469.06000 NPR
50 AWG3672.65000 NPR
100 AWG7345.30000 NPR
250 AWG18363.25000 NPR
500 AWG36726.50000 NPR
1000 AWG73453.00000 NPR
2000 AWG146906.00000 NPR
5000 AWG367265.00000 NPR
10000 AWG734530.00000 NPR