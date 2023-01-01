كوردبا نيكاراغوا إلى فرنك سويسري

تحويل NIO إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nio
٢٤٫٧٣ chf

1.00000 NIO = 0.02473 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:52 UTC
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NIO إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NIO → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.61341.436811.662770.964518.3628
1GBP1.1531411.22925102.1841.656841.917411.112221.1749
1USD0.93810.813504183.1271.347851.559820.904717.2259
1INR0.0112850.009786280.012029810.01621430.01876430.01088330.207224

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوردبا نيكاراغوا إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NIO في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NIO الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / الفرنك السويسري
1 NIO0.02473 CHF
5 NIO0.12363 CHF
10 NIO0.24725 CHF
20 NIO0.49451 CHF
50 NIO1.23626 CHF
100 NIO2.47253 CHF
250 NIO6.18132 CHF
500 NIO12.36265 CHF
1000 NIO24.72530 CHF
2000 NIO49.45060 CHF
5000 NIO123.62650 CHF
10000 NIO247.25300 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / نيكاراغوا كوردوبا
1 CHF40.44430 NIO
5 CHF202.22150 NIO
10 CHF404.44300 NIO
20 CHF808.88600 NIO
50 CHF2022.21500 NIO
100 CHF4044.43000 NIO
250 CHF10111.07500 NIO
500 CHF20222.15000 NIO
1000 CHF40444.30000 NIO
2000 CHF80888.60000 NIO
5000 CHF202221.50000 NIO
10000 CHF404443.00000 NIO