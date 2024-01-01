1 دولار ناميبي إلى درهم مغربي

تحويل NAD إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1 nad
0.53 mad

1.00000 NAD = 0.52754 MAD

Mid-market exchange rate at 03:05
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856341.0844589.86731.470571.661860.9573418.4476
1 GBP1.1677611.26635104.9411.717231.940621.1179421.5419
1 USD0.922150.789671182.8691.356051.532450.8827517.011
1 INR0.01112750.009529150.012067210.01636380.01849240.01065240.205276

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / الدرهم المغربي
1 NAD0.52754 MAD
5 NAD2.63769 MAD
10 NAD5.27539 MAD
20 NAD10.55078 MAD
50 NAD26.37695 MAD
100 NAD52.75390 MAD
250 NAD131.88475 MAD
500 NAD263.76950 MAD
1000 NAD527.53900 MAD
2000 NAD1055.07800 MAD
5000 NAD2637.69500 MAD
10000 NAD5275.39000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Namibian Dollar
1 MAD1.89560 NAD
5 MAD9.47800 NAD
10 MAD18.95600 NAD
20 MAD37.91200 NAD
50 MAD94.78000 NAD
100 MAD189.56000 NAD
250 MAD473.90000 NAD
500 MAD947.80000 NAD
1000 MAD1895.60000 NAD
2000 MAD3791.20000 NAD
5000 MAD9478.00000 NAD
10000 MAD18956.00000 NAD