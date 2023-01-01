دولار ناميبي إلى دولار فيجي

تحويل NAD إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nad
١١٩٫٦٦ fjd

1.00000 NAD = 0.11966 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:23 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

NAD إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 FJD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.436491.661730.964518.3633
1GBP1.15311.22905102.1671.656211.91591.1120721.1721
1USD0.93810.813637183.1271.347551.558850.9048517.2264
1INR0.0112850.009787870.012029810.01621070.01875260.01088520.20723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

NAD إلى EUR

NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Namibian Dollar / دولار فيجي
1 NAD0.11966 FJD
5 NAD0.59830 FJD
10 NAD1.19659 FJD
20 NAD2.39318 FJD
50 NAD5.98295 FJD
100 NAD11.96590 FJD
250 NAD29.91475 FJD
500 NAD59.82950 FJD
1000 NAD119.65900 FJD
2000 NAD239.31800 FJD
5000 NAD598.29500 FJD
10000 NAD1196.59000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Namibian Dollar
1 FJD8.35710 NAD
5 FJD41.78550 NAD
10 FJD83.57100 NAD
20 FJD167.14200 NAD
50 FJD417.85500 NAD
100 FJD835.71000 NAD
250 FJD2089.27500 NAD
500 FJD4178.55000 NAD
1000 FJD8357.10000 NAD
2000 FJD16714.20000 NAD
5000 FJD41785.50000 NAD
10000 FJD83571.00000 NAD