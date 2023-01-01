متكال موزمبيقي إلى كرونة سويدية

تحويل MZN إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
١٧٥٫٠٧ sek

1.00000 MZN = 0.17507 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 23:15 UTC
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MZN إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436731.661630.9645518.3633
1GBP1.15311.22915102.1761.656461.915761.1121321.1717
1USD0.9380.81357183.1271.347651.55860.9047517.2247
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621190.01874970.01088390.207209

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / الكرونا السويدية
1 MZN0.17507 SEK
5 MZN0.87535 SEK
10 MZN1.75071 SEK
20 MZN3.50142 SEK
50 MZN8.75355 SEK
100 MZN17.50710 SEK
250 MZN43.76775 SEK
500 MZN87.53550 SEK
1000 MZN175.07100 SEK
2000 MZN350.14200 SEK
5000 MZN875.35500 SEK
10000 MZN1750.71000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / ميثامبيكان
1 SEK5.71196 MZN
5 SEK28.55980 MZN
10 SEK57.11960 MZN
20 SEK114.23920 MZN
50 SEK285.59800 MZN
100 SEK571.19600 MZN
250 SEK1427.99000 MZN
500 SEK2855.98000 MZN
1000 SEK5711.96000 MZN
2000 SEK11423.92000 MZN
5000 SEK28559.80000 MZN
10000 SEK57119.60000 MZN