متكال موزمبيقي إلى زلوتي بولندي

تحويل MZN إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mzn
67.83 pln

1.00000 MZN = 0.06783 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 23:14 UTC
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MZN إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436781.661890.9645518.3636
1GBP1.15311.22915102.1761.656531.916061.1121321.1721
1USD0.9380.81357183.1271.34771.558850.9047517.225
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621250.01875260.01088390.207213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / الزلوتي البولندي
1 MZN0.06783 PLN
5 MZN0.33915 PLN
10 MZN0.67830 PLN
20 MZN1.35660 PLN
50 MZN3.39151 PLN
100 MZN6.78302 PLN
250 MZN16.95755 PLN
500 MZN33.91510 PLN
1000 MZN67.83020 PLN
2000 MZN135.66040 PLN
5000 MZN339.15100 PLN
10000 MZN678.30200 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / ميثامبيكان
1 PLN14.74270 MZN
5 PLN73.71350 MZN
10 PLN147.42700 MZN
20 PLN294.85400 MZN
50 PLN737.13500 MZN
100 PLN1474.27000 MZN
250 PLN3685.67500 MZN
500 PLN7371.35000 MZN
1000 PLN14742.70000 MZN
2000 PLN29485.40000 MZN
5000 PLN73713.50000 MZN
10000 PLN147427.00000 MZN