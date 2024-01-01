1 متكال موزمبيقي إلى زلوتي بولندي

تحويل MZN إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

1 mzn
0.06 pln

1.00000 MZN = 0.06216 PLN

Mid-market exchange rate at 01:42
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856431.084289.82411.470231.661610.9577918.4439
1 GBP1.1676411.26595104.8821.716691.940151.1183521.5357
1 USD0.922350.789921182.84831.356051.532570.8834517.0115
1 INR0.01113290.009534540.012070310.01636790.01849850.01066350.205333

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for موزمبيقي ميتاليك

MZN إلى USD

MZN إلى EUR

MZN إلى GBP

MZN إلى INR

MZN إلى JPY

MZN إلى RUB

MZN إلى AUD

MZN إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ميثامبيكان / الزلوتي البولندي
1 MZN0.06216 PLN
5 MZN0.31081 PLN
10 MZN0.62163 PLN
20 MZN1.24325 PLN
50 MZN3.10813 PLN
100 MZN6.21627 PLN
250 MZN15.54068 PLN
500 MZN31.08135 PLN
1000 MZN62.16270 PLN
2000 MZN124.32540 PLN
5000 MZN310.81350 PLN
10000 MZN621.62700 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / ميثامبيكان
1 PLN16.08680 MZN
5 PLN80.43400 MZN
10 PLN160.86800 MZN
20 PLN321.73600 MZN
50 PLN804.34000 MZN
100 PLN1608.68000 MZN
250 PLN4021.70000 MZN
500 PLN8043.40000 MZN
1000 PLN16086.80000 MZN
2000 PLN32173.60000 MZN
5000 PLN80434.00000 MZN
10000 PLN160868.00000 MZN