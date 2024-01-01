ألف متكال موزمبيقي إلى جنيه جيرزي

تحويل MZN إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mzn
12.33 jep

1.00000 MZN = 0.01233 JEP

Mid-market exchange rate at 01:13
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856391.0842589.8241.469811.661690.95771518.4465
1 GBP1.1676911.26605104.8851.716261.940311.1183221.5394
1 USD0.92230.789858182.84441.35561.532570.8833517.0131
1 INR0.01113290.009534240.012070810.01636320.01849930.01066280.205362

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / جنيه جيرسي
1 MZN0.01233 JEP
5 MZN0.06165 JEP
10 MZN0.12331 JEP
20 MZN0.24661 JEP
50 MZN0.61653 JEP
100 MZN1.23306 JEP
250 MZN3.08265 JEP
500 MZN6.16530 JEP
1000 MZN12.33060 JEP
2000 MZN24.66120 JEP
5000 MZN61.65300 JEP
10000 MZN123.30600 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / ميثامبيكان
1 JEP81.09930 MZN
5 JEP405.49650 MZN
10 JEP810.99300 MZN
20 JEP1621.98600 MZN
50 JEP4054.96500 MZN
100 JEP8109.93000 MZN
250 JEP20274.82500 MZN
500 JEP40549.65000 MZN
1000 JEP81099.30000 MZN
2000 JEP162198.60000 MZN
5000 JEP405496.50000 MZN
10000 JEP810993.00000 MZN