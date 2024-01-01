10 متكال موزمبيقي إلى جنيه جيرزي

تحويل MZN إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

10 mzn
0.12 jep

1.00000 MZN = 0.01233 JEP

Mid-market exchange rate at 01:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856381.0842589.81821.469761.661560.95773518.4468
1 GBP1.1677111.26615104.8871.716331.940311.1183521.5415
1 USD0.922250.789796182.8391.355551.532450.883317.0134
1 INR0.01113360.009534110.012071610.01636370.01849910.01066290.205379

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / جنيه جيرسي
1 MZN0.01233 JEP
5 MZN0.06165 JEP
10 MZN0.12330 JEP
20 MZN0.24659 JEP
50 MZN0.61648 JEP
100 MZN1.23296 JEP
250 MZN3.08240 JEP
500 MZN6.16480 JEP
1000 MZN12.32960 JEP
2000 MZN24.65920 JEP
5000 MZN61.64800 JEP
10000 MZN123.29600 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / ميثامبيكان
1 JEP81.10560 MZN
5 JEP405.52800 MZN
10 JEP811.05600 MZN
20 JEP1622.11200 MZN
50 JEP4055.28000 MZN
100 JEP8110.56000 MZN
250 JEP20276.40000 MZN
500 JEP40552.80000 MZN
1000 JEP81105.60000 MZN
2000 JEP162211.20000 MZN
5000 JEP405528.00000 MZN
10000 JEP811056.00000 MZN