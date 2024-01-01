5 كواشا ملاوية إلى بيزو فلبيني

تحويل MWK إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

5 mwk
0.17 php

1.00000 MWK = 0.03333 PHP

Mid-market exchange rate at 20:58
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أعلى العملات

 USDEURAUDCADSGDGBPINRZAR
1 USD10.922551.533041.35551.344250.7901782.82919.0931
1 EUR1.0839511.661741.469291.45710.856589.782520.696
1 AUD0.65230.60178110.8841930.8768540.51542854.029412.4544
1 CAD0.7377350.6805991.1309810.99170.58293661.105914.0857

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwachas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / Philippine Peso
1 MWK0.03333 PHP
5 MWK0.16664 PHP
10 MWK0.33328 PHP
20 MWK0.66656 PHP
50 MWK1.66639 PHP
100 MWK3.33278 PHP
250 MWK8.33195 PHP
500 MWK16.66390 PHP
1000 MWK33.32780 PHP
2000 MWK66.65560 PHP
5000 MWK166.63900 PHP
10000 MWK333.27800 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Malawian Kwacha
1 PHP30.00500 MWK
5 PHP150.02500 MWK
10 PHP300.05000 MWK
20 PHP600.10000 MWK
50 PHP1500.25000 MWK
100 PHP3000.50000 MWK
250 PHP7501.25000 MWK
500 PHP15002.50000 MWK
1000 PHP30005.00000 MWK
2000 PHP60010.00000 MWK
5000 PHP150025.00000 MWK
10000 PHP300050.00000 MWK