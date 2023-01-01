كواشا ملاوية إلى كرونة نروجية

تحويل MWK إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mwk
٩٫٩٥ nok

1.00000 MWK = 0.00995 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 22:44 UTC
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MWK إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066288.631.436761.661650.964518.3617
1GBP1.1529411.22925102.1841.656481.915761.1120121.1697
1USD0.93790.813504183.1271.347551.558480.904617.2216
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621070.01874820.01088210.207172

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / كروني نرويجي
1 MWK0.00995 NOK
5 MWK0.04976 NOK
10 MWK0.09952 NOK
20 MWK0.19903 NOK
50 MWK0.49758 NOK
100 MWK0.99516 NOK
250 MWK2.48791 NOK
500 MWK4.97581 NOK
1000 MWK9.95163 NOK
2000 MWK19.90326 NOK
5000 MWK49.75815 NOK
10000 MWK99.51630 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Malawian Kwacha
1 NOK100.48600 MWK
5 NOK502.43000 MWK
10 NOK1004.86000 MWK
20 NOK2009.72000 MWK
50 NOK5024.30000 MWK
100 NOK10048.60000 MWK
250 NOK25121.50000 MWK
500 NOK50243.00000 MWK
1000 NOK100486.00000 MWK
2000 NOK200972.00000 MWK
5000 NOK502430.00000 MWK
10000 NOK1004860.00000 MWK