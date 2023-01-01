كواشا ملاوية إلى سيدي غاني

تحويل MWK إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mwk
١٠٫٣٤ ghs

1.00000 MWK = 0.01034 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 22:39 UTC
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MWK إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436811.661520.964518.3652
1GBP1.1528711.22925102.1841.656541.915611.1119421.1737
1USD0.93790.813504183.1271.34761.558360.904617.2249
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621130.01874670.01088210.207212

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

MWK إلى EUR

MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / Ghanaian Cedi
1 MWK0.01034 GHS
5 MWK0.05170 GHS
10 MWK0.10339 GHS
20 MWK0.20679 GHS
50 MWK0.51697 GHS
100 MWK1.03394 GHS
250 MWK2.58485 GHS
500 MWK5.16970 GHS
1000 MWK10.33940 GHS
2000 MWK20.67880 GHS
5000 MWK51.69700 GHS
10000 MWK103.39400 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Malawian Kwacha
1 GHS96.71790 MWK
5 GHS483.58950 MWK
10 GHS967.17900 MWK
20 GHS1934.35800 MWK
50 GHS4835.89500 MWK
100 GHS9671.79000 MWK
250 GHS24179.47500 MWK
500 GHS48358.95000 MWK
1000 GHS96717.90000 MWK
2000 GHS193435.80000 MWK
5000 GHS483589.50000 MWK
10000 GHS967179.00000 MWK