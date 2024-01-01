1 كواشا ملاوية إلى سيدي غاني

تحويل MWK إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1 mwk
0.01 ghs

1.00000 MWK = 0.00741 GHS

Mid-market exchange rate at 20:21
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565251.083989.79671.469331.66140.9579518.4435
1 GBP1.1675111.26535104.8291.715311.939531.1184121.5311
1 USD0.92260.790295182.84591.35561.53280.8840517.0159
1 INR0.01113630.009539340.012070610.01636290.01850180.0106710.205392

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / Ghanaian Cedi
1 MWK0.00741 GHS
5 MWK0.03704 GHS
10 MWK0.07408 GHS
20 MWK0.14816 GHS
50 MWK0.37041 GHS
100 MWK0.74082 GHS
250 MWK1.85204 GHS
500 MWK3.70408 GHS
1000 MWK7.40816 GHS
2000 MWK14.81632 GHS
5000 MWK37.04080 GHS
10000 MWK74.08160 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Malawian Kwacha
1 GHS134.98600 MWK
5 GHS674.93000 MWK
10 GHS1349.86000 MWK
20 GHS2699.72000 MWK
50 GHS6749.30000 MWK
100 GHS13498.60000 MWK
250 GHS33746.50000 MWK
500 GHS67493.00000 MWK
1000 GHS134986.00000 MWK
2000 GHS269972.00000 MWK
5000 GHS674930.00000 MWK
10000 GHS1349860.00000 MWK