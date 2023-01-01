روبية موريشية إلى فاتو فانواتي

تحويل MUR إلى VUV بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٢٬٧٥١ vuv

1.00000 MUR = 2.75129 VUV

متوسط سعر صرف السوق عند 22:8 UTC
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MUR إلى VUV مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 VUV
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.4371.661550.964618.3737
1GBP1.1528711.22925102.1841.65661.915471.1120621.1816
1USD0.93780.813504183.1271.347651.558240.904617.2313
1INR0.01128180.009786280.012029810.01621190.01874530.01088210.207289

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى فاتو فانواتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VUV في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى VUV وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / فاتو فانواتو
1 MUR2.75129 VUV
5 MUR13.75645 VUV
10 MUR27.51290 VUV
20 MUR55.02580 VUV
50 MUR137.56450 VUV
100 MUR275.12900 VUV
250 MUR687.82250 VUV
500 MUR1375.64500 VUV
1000 MUR2751.29000 VUV
2000 MUR5502.58000 VUV
5000 MUR13756.45000 VUV
10000 MUR27512.90000 VUV
معدلات التحويل فاتو فانواتو / Mauritian Rupee
1 VUV0.36347 MUR
5 VUV1.81733 MUR
10 VUV3.63466 MUR
20 VUV7.26932 MUR
50 VUV18.17330 MUR
100 VUV36.34660 MUR
250 VUV90.86650 MUR
500 VUV181.73300 MUR
1000 VUV363.46600 MUR
2000 VUV726.93200 MUR
5000 VUV1817.33000 MUR
10000 VUV3634.66000 MUR