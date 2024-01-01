100 روبية موريشية إلى فاتو فانواتي

تحويل MUR إلى VUV بسعر الصرف الحقيقي

100 mur
262 vuv

1.00000 MUR = 2.62098 VUV

Mid-market exchange rate at 21:20
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى فاتو فانواتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VUV في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى VUV وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / فاتو فانواتو
1 MUR2.62098 VUV
5 MUR13.10490 VUV
10 MUR26.20980 VUV
20 MUR52.41960 VUV
50 MUR131.04900 VUV
100 MUR262.09800 VUV
250 MUR655.24500 VUV
500 MUR1310.49000 VUV
1000 MUR2620.98000 VUV
2000 MUR5241.96000 VUV
5000 MUR13104.90000 VUV
10000 MUR26209.80000 VUV
معدلات التحويل فاتو فانواتو / Mauritian Rupee
1 VUV0.38154 MUR
5 VUV1.90768 MUR
10 VUV3.81536 MUR
20 VUV7.63072 MUR
50 VUV19.07680 MUR
100 VUV38.15360 MUR
250 VUV95.38400 MUR
500 VUV190.76800 MUR
1000 VUV381.53600 MUR
2000 VUV763.07200 MUR
5000 VUV1907.68000 MUR
10000 VUV3815.36000 MUR