روبية موريشية إلى دولار سورينامي

تحويل MUR إلى SRD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
866.73 srd

1.00000 MUR = 0.86673 SRD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MUR إلى SRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 SRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.4371.661810.964618.3706
1GBP1.1528711.2293102.1881.656671.915841.1120621.1789
1USD0.93780.813471183.1271.347651.558480.904617.2284
1INR0.01128180.009785880.012029810.01621190.01874820.01088210.207254

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار سورينامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى SRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار سورينامي
1 MUR0.86673 SRD
5 MUR4.33365 SRD
10 MUR8.66730 SRD
20 MUR17.33460 SRD
50 MUR43.33650 SRD
100 MUR86.67300 SRD
250 MUR216.68250 SRD
500 MUR433.36500 SRD
1000 MUR866.73000 SRD
2000 MUR1733.46000 SRD
5000 MUR4333.65000 SRD
10000 MUR8667.30000 SRD
معدلات التحويل دولار سورينامي / Mauritian Rupee
1 SRD1.15376 MUR
5 SRD5.76880 MUR
10 SRD11.53760 MUR
20 SRD23.07520 MUR
50 SRD57.68800 MUR
100 SRD115.37600 MUR
250 SRD288.44000 MUR
500 SRD576.88000 MUR
1000 SRD1153.76000 MUR
2000 SRD2307.52000 MUR
5000 SRD5768.80000 MUR
10000 SRD11537.60000 MUR