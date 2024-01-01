1 روبية موريشية إلى دولار سورينامي

تحويل MUR إلى SRD بسعر الصرف الحقيقي

1 mur
0.76 srd

1.00000 MUR = 0.76117 SRD

Mid-market exchange rate at 16:50
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار سورينامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى SRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار سورينامي
1 MUR0.76117 SRD
5 MUR3.80586 SRD
10 MUR7.61173 SRD
20 MUR15.22346 SRD
50 MUR38.05865 SRD
100 MUR76.11730 SRD
250 MUR190.29325 SRD
500 MUR380.58650 SRD
1000 MUR761.17300 SRD
2000 MUR1522.34600 SRD
5000 MUR3805.86500 SRD
10000 MUR7611.73000 SRD
معدلات التحويل دولار سورينامي / Mauritian Rupee
1 SRD1.31376 MUR
5 SRD6.56880 MUR
10 SRD13.13760 MUR
20 SRD26.27520 MUR
50 SRD65.68800 MUR
100 SRD131.37600 MUR
250 SRD328.44000 MUR
500 SRD656.88000 MUR
1000 SRD1313.76000 MUR
2000 SRD2627.52000 MUR
5000 SRD6568.80000 MUR
10000 SRD13137.60000 MUR