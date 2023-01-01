روبية موريشية إلى دولار جزر سليمان

تحويل MUR إلى SBD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
186.95 sbd

1.00000 MUR = 0.18695 SBD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:17 UTC
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MUR إلى SBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 SBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.4371.661810.964618.3706
1GBP1.1528711.2293102.1881.656671.915841.1120621.1789
1USD0.93780.813471183.1271.347651.558480.904617.2284
1INR0.01128180.009785880.012029810.01621190.01874820.01088210.207254

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار جزر سليمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى SBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار جزر سليمان
1 MUR0.18695 SBD
5 MUR0.93474 SBD
10 MUR1.86948 SBD
20 MUR3.73896 SBD
50 MUR9.34740 SBD
100 MUR18.69480 SBD
250 MUR46.73700 SBD
500 MUR93.47400 SBD
1000 MUR186.94800 SBD
2000 MUR373.89600 SBD
5000 MUR934.74000 SBD
10000 MUR1869.48000 SBD
معدلات التحويل دولار جزر سليمان / Mauritian Rupee
1 SBD5.34907 MUR
5 SBD26.74535 MUR
10 SBD53.49070 MUR
20 SBD106.98140 MUR
50 SBD267.45350 MUR
100 SBD534.90700 MUR
250 SBD1337.26750 MUR
500 SBD2674.53500 MUR
1000 SBD5349.07000 MUR
2000 SBD10698.14000 MUR
5000 SBD26745.35000 MUR
10000 SBD53490.70000 MUR