روبية موريشية إلى بيزو دومنيكاني

تحويل MUR إلى DOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
1271.11 dop

1.00000 MUR = 1.27111 DOP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MUR إلى DOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 DOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62171.43711.660980.964218.3721
1GBP1.153211.2294102.1961.657231.91541.1119221.1863
1USD0.9380.813405183.1271.3481.5580.904417.233
1INR0.01128390.009785090.012029810.01621620.01874240.01087970.207309

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى بيزو دومنيكاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى DOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / البيزو الدومينيكي
1 MUR1.27111 DOP
5 MUR6.35555 DOP
10 MUR12.71110 DOP
20 MUR25.42220 DOP
50 MUR63.55550 DOP
100 MUR127.11100 DOP
250 MUR317.77750 DOP
500 MUR635.55500 DOP
1000 MUR1271.11000 DOP
2000 MUR2542.22000 DOP
5000 MUR6355.55000 DOP
10000 MUR12711.10000 DOP
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / Mauritian Rupee
1 DOP0.78672 MUR
5 DOP3.93358 MUR
10 DOP7.86715 MUR
20 DOP15.73430 MUR
50 DOP39.33575 MUR
100 DOP78.67150 MUR
250 DOP196.67875 MUR
500 DOP393.35750 MUR
1000 DOP786.71500 MUR
2000 DOP1573.43000 MUR
5000 DOP3933.57500 MUR
10000 DOP7867.15000 MUR