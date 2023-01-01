باتاكا ماكاوية إلى وون كوري جنوبي

تحويل MOP إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
١٦٦٬٢٢٥ krw

1.00000 MOP = 166.22500 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 21:41 UTC
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MOP إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60921.437171.66230.9641518.3692
1GBP1.153211.2293102.1881.65741.917041.1118621.1842
1USD0.938150.813471183.1271.348251.559450.904517.2327
1INR0.01128550.009785880.012029810.01621920.01875990.01088090.207306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / وون كوريا الجنوبية
1 MOP166.22500 KRW
5 MOP831.12500 KRW
10 MOP1662.25000 KRW
20 MOP3324.50000 KRW
50 MOP8311.25000 KRW
100 MOP16622.50000 KRW
250 MOP41556.25000 KRW
500 MOP83112.50000 KRW
1000 MOP166225.00000 KRW
2000 MOP332450.00000 KRW
5000 MOP831125.00000 KRW
10000 MOP1662250.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Macanese Pataca
1 KRW0.00602 MOP
5 KRW0.03008 MOP
10 KRW0.06016 MOP
20 KRW0.12032 MOP
50 KRW0.30080 MOP
100 KRW0.60159 MOP
250 KRW1.50398 MOP
500 KRW3.00797 MOP
1000 KRW6.01594 MOP
2000 KRW12.03188 MOP
5000 KRW30.07970 MOP
10000 KRW60.15940 MOP