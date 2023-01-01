باتاكا ماكاوية إلى فلورن أروبي

تحويل MOP إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
224.58 awg

1.00000 MOP = 0.22458 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 21:35 UTC
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MOP إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.437051.661440.964218.3681
1GBP1.1532711.2293102.1881.657341.916141.1119821.1839
1USD0.93820.813471183.1271.34821.558720.904617.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621860.01875110.01088210.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / Aruban Florin
1 MOP0.22458 AWG
5 MOP1.12290 AWG
10 MOP2.24580 AWG
20 MOP4.49160 AWG
50 MOP11.22900 AWG
100 MOP22.45800 AWG
250 MOP56.14500 AWG
500 MOP112.29000 AWG
1000 MOP224.58000 AWG
2000 MOP449.16000 AWG
5000 MOP1122.90000 AWG
10000 MOP2245.80000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / Macanese Pataca
1 AWG4.45276 MOP
5 AWG22.26380 MOP
10 AWG44.52760 MOP
20 AWG89.05520 MOP
50 AWG222.63800 MOP
100 AWG445.27600 MOP
250 AWG1113.19000 MOP
500 AWG2226.38000 MOP
1000 AWG4452.76000 MOP
2000 AWG8905.52000 MOP
5000 AWG22263.80000 MOP
10000 AWG44527.60000 MOP