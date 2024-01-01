Makau patacasından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile MOP → AWG çevirin

1.000 mop
222,24 awg

1.00000 MOP = 0.22224 AWG

12:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272264412.72322.60710.2169351.958560.3685510.253399
1 USD3.672911515.8983.03360.7967817.19361.353650.93075
1 NGN0.002422930.0006596810.05477550.0005256190.004745460.0008929740.000613969
1 INR0.04423390.012043318.256310.009595890.08663480.01630240.0112088

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Aruba Florini
1 MOP0.22224 AWG
5 MOP1.11118 AWG
10 MOP2.22236 AWG
20 MOP4.44472 AWG
50 MOP11.11180 AWG
100 MOP22.22360 AWG
250 MOP55.55900 AWG
500 MOP111.11800 AWG
1000 MOP222.23600 AWG
2000 MOP444.47200 AWG
5000 MOP1111.18000 AWG
10000 MOP2222.36000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Makau Patakası
1 AWG4.49972 MOP
5 AWG22.49860 MOP
10 AWG44.99720 MOP
20 AWG89.99440 MOP
50 AWG224.98600 MOP
100 AWG449.97200 MOP
250 AWG1124.93000 MOP
500 AWG2249.86000 MOP
1000 AWG4499.72000 MOP
2000 AWG8999.44000 MOP
5000 AWG22498.60000 MOP
10000 AWG44997.20000 MOP