كيات ميانماري إلى دونغ فيتنامي

تحويل MMK إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
11543 vnd

1.00000 MMK = 11.54290 VND

Mid-market exchange rate at 11:02
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.0551.361450.91291.5136618.65670.7919547.15295
1 THB0.028526610.03883750.02604220.04317960.5322120.02259170.204049
1 CAD0.73451125.748310.6705411.111813.70360.5816995.25392
1 EUR1.095438.39921.4913311.6580620.43650.867557.83534

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Vietnamese Dong
1 MMK11.54290 VND
5 MMK57.71450 VND
10 MMK115.42900 VND
20 MMK230.85800 VND
50 MMK577.14500 VND
100 MMK1154.29000 VND
250 MMK2885.72500 VND
500 MMK5771.45000 VND
1000 MMK11542.90000 VND
2000 MMK23085.80000 VND
5000 MMK57714.50000 VND
10000 MMK115429.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Myanma Kyat
1 VND0.08663 MMK
5 VND0.43317 MMK
10 VND0.86634 MMK
20 VND1.73267 MMK
50 VND4.33168 MMK
100 VND8.66337 MMK
250 VND21.65842 MMK
500 VND43.31685 MMK
1000 VND86.63370 MMK
2000 VND173.26740 MMK
5000 VND433.16850 MMK
10000 VND866.33700 MMK