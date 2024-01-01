1 كيات ميانماري إلى دونغ فيتنامي

تحويل MMK إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1 mmk
12 vnd

1.00000 MMK = 11.71520 VND

Mid-market exchange rate at 20:53
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.8591.3560.92261.5324519.11180.7902957.19675
1 THB0.02788710.03781480.02572720.04273540.5329710.0220390.200696
1 CAD0.73746326.444710.6803481.1301314.09420.5828145.30734
1 EUR1.0839538.86941.4698411.661120.71620.8565557.80092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Vietnamese Dong
1 MMK11.71520 VND
5 MMK58.57600 VND
10 MMK117.15200 VND
20 MMK234.30400 VND
50 MMK585.76000 VND
100 MMK1171.52000 VND
250 MMK2928.80000 VND
500 MMK5857.60000 VND
1000 MMK11715.20000 VND
2000 MMK23430.40000 VND
5000 MMK58576.00000 VND
10000 MMK117152.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Myanma Kyat
1 VND0.08536 MMK
5 VND0.42680 MMK
10 VND0.85359 MMK
20 VND1.70719 MMK
50 VND4.26797 MMK
100 VND8.53594 MMK
250 VND21.33985 MMK
500 VND42.67970 MMK
1000 VND85.35940 MMK
2000 VND170.71880 MMK
5000 VND426.79700 MMK
10000 VND853.59400 MMK