كيات ميانماري إلى ريال كمبودي

تحويل MMK إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
1959.52 khr

1.00000 MMK = 1.95952 KHR

Mid-market exchange rate at 21:06
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.051.361650.912851.5137818.65840.7919857.15295
1 THB0.028530710.03884880.02604470.0431890.5323370.02259590.204078
1 CAD0.73440325.740810.6704121.1117213.70280.5816365.25315
1 EUR1.0954538.39551.4916211.6582720.43930.86767.8357

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / ريال كمبوديا
1 MMK1.95952 KHR
5 MMK9.79760 KHR
10 MMK19.59520 KHR
20 MMK39.19040 KHR
50 MMK97.97600 KHR
100 MMK195.95200 KHR
250 MMK489.88000 KHR
500 MMK979.76000 KHR
1000 MMK1959.52000 KHR
2000 MMK3919.04000 KHR
5000 MMK9797.60000 KHR
10000 MMK19595.20000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Myanma Kyat
1 KHR0.51033 MMK
5 KHR2.55164 MMK
10 KHR5.10328 MMK
20 KHR10.20656 MMK
50 KHR25.51640 MMK
100 KHR51.03280 MMK
250 KHR127.58200 MMK
500 KHR255.16400 MMK
1000 KHR510.32800 MMK
2000 KHR1020.65600 MMK
5000 KHR2551.64000 MMK
10000 KHR5103.28000 MMK