2000 كيات ميانماري إلى كرونة آيسلندية

تحويل MMK إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

2,000 mmk
131.18 isk

1.00000 MMK = 0.06559 ISK

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مينما كياتس

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Myanma Kyat / Icelandic Króna
1 MMK0.06559 ISK
5 MMK0.32795 ISK
10 MMK0.65590 ISK
20 MMK1.31179 ISK
50 MMK3.27948 ISK
100 MMK6.55896 ISK
250 MMK16.39740 ISK
500 MMK32.79480 ISK
1000 MMK65.58960 ISK
2000 MMK131.17920 ISK
5000 MMK327.94800 ISK
10000 MMK655.89600 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Myanma Kyat
1 ISK15.24630 MMK
5 ISK76.23150 MMK
10 ISK152.46300 MMK
20 ISK304.92600 MMK
50 ISK762.31500 MMK
100 ISK1524.63000 MMK
250 ISK3811.57500 MMK
500 ISK7623.15000 MMK
1000 ISK15246.30000 MMK
2000 ISK30492.60000 MMK
5000 ISK76231.50000 MMK
10000 ISK152463.00000 MMK